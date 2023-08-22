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17:28, 22 августа 2023Забота о себе

Раздражительность и бессонницу назвали симптомом серьезного заболевания

Врач Бинатова: агрессия является симптомом заболевания щитовидной железы

Фото: Unsplash

Повышенная раздражительность, переменчивость настроения и бессонница являются частыми симптомами гипертиреоза — заболевания щитовидной железы. Об этих и других признаках серьезных нарушений в работе эндокринной системы рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова в беседе с «Известиями».

Врач отметила, что при гипертиреозе щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов. По ее словам, это состояние часто проявляется тремором рук и всего тела, человек может стать эмоционально неустойчивым — испытывать приступы агрессии, раздражения, нарушения сна, быть плаксивым и суетливым. Кроме того, у таких пациентов нередко отмечают повышенное кровяное давление и учащенный пульс в покое.

Еще одним симптомом гипертиреоза может быть пучеглазие (экзофтальм). При повышенной функции щитовидной железы оно возникает из-за скопления жидкости в жировой ткани за глазом

Эльвина Бинатоваврач-эндокринолог, диетолог
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Противоположенное состояние, при котором снижается функция щитовидной железы называется гипотиреоз, рассказала Бинатова. Основными симптомами этого заболевания эндокринолог назвала сонливость, повышенную утомляемость, апатию, чувствительность к низким температурам, нарушение кровообращения в конечностях, выпадение волос, отечность, особенно в утреннее время, и низкий пульс. Кроме того, врач отметила, что пациенты с гипотиреозом часто жалуются на набор лишнего веса, ухудшение памяти и концентрации внимания.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что частое желание перекусить тоже может свидетельствовать о заболеваниях щитовидной железы. Она объяснила, что из-за недостатка выработки гормонов человек может ощущать потерю энергии.

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    Екатерина Улитина
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