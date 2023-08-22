На завод японской фармкомпании в России нашелся покупатель

«Ведомости»: завод японской Takeda в России решила купить компания «Р-фарма»

На завод японской фармкомпании Takeda в Ярославле нашелся покупатель. Приобрести актив решил купить крупнейший российский производитель «Р-фарма», со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости».

По словам собеседника издания, японский производитель хочет продать предприятие из-за санкционных ограничений. При этом компания из России уходить не планирует.

Завод Takeda в России запустили в 2013 году, он выпускает 90 миллионов ампул и более трех миллиардов таблеток для лечения онкологических, гастроэнтерологических, неврологических и редких заболеваниях ежегодно. Вложения в российский завод составили порядка 117,43 миллионов евро.

«Р-фарм» занимается производством лекарств для лечения аутоиммунных, онкологических, противовирусных и других заболеваний, а также материалы, которые применяют в медицине и ветеринарии. В 2022 году компания заработала 162 миллиарда рублей.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, Takeda обсуждала возможную продажу предприятия еще три года назад, так как ее продукцию преимущественно реализовали по системе госзакупок, которую сейчас заняли отечественные игроки. Активы японской компании в России могут стоить около 10 миллиардов рублей, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Однако точная сумма сделки будет зависеть от того, войдут ли в периметр сделки бренды японской фирмы.

После начала российской спецоперации на Украине Takeda остановила проведение новых клинических испытаний лекарств в России. Кроме того, компания прекратила новые инвестиции в Россию. Как заявили в Nikkei, ограничения из-за санкций западных стран привели к затруднению в области логистики и транзакций.