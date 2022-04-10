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Японская фармацевтическая компания прекратит новые инвестиции в Россию

Компания Takeda Pharmaceutical приостановила новые клинические испытания лекарств в России

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical объявила о приостановке проведения новых клинических испытаний лекарств в России. Об этом сообщает газета Nikkei, передает ТАСС.

Кроме того, компания прекращает новые инвестиции в Россию из-за ситуации вокруг Украины. В то же время подчеркивается, что данное решение не затронет текущие клинические испытания. Также Takeda Pharmaceutical продолжит поставки лекарств в Россию.

Как отмечает агентство, антироссийские санкции, введенные западными странами из-за проведения специальной военной операции на Украине, не распространяются на фармацевтический бизнес. Вместе с тем, данные ограничения привели к затруднению в области логистики и транзакций.

Ранее немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG объявил о сокращении присутствия в России и Белоруссии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Кроме того, многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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Ксения Назарова
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