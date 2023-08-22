1-й гвардейская танковая армия ЗВО пресекла попытку штурма ВСУ у Новоселовского

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытку штурмового отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции у Новоселовского на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости российский военнослужащий.

По его словам, штурмовая группа ВСУ была вскрыта расчетом БПЛА и уничтожена огнем миномета.

20 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские войска Западной группировки успешно отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды группировки войск овладели опорным пунктом и четырьмя блиндажами.