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00:33, 22 августа 2023Бывший СССР

Российские танкисты пресекли попытку штурма ВСУ в Новоселовском

1-й гвардейская танковая армия ЗВО пресекла попытку штурма ВСУ у Новоселовского

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытку штурмового отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции у Новоселовского на купянском направлении. Об этом сообщил РИА Новости российский военнослужащий.

По его словам, штурмовая группа ВСУ была вскрыта расчетом БПЛА и уничтожена огнем миномета.

20 августа в Минобороны РФ сообщили, что российские войска Западной группировки успешно отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды группировки войск овладели опорным пунктом и четырьмя блиндажами.

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    Марина Совина
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