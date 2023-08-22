Стилистка назвала россиянкам три необходимые модные вещи на осень

Стилистка Диана Плиско назвала лонгслив и косуху необходимыми вещами на осень

Стилистка Диана Плиско назвала россиянкам три необходимых модных предмета гардероба на осень 2023 года. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка посоветовала девушкам приобрести белый, черный или полупрозрачный лонгслив в стиле изделий итальянского бренда Miu Miu. В то же время она внесла в список юбку миди или макси прямого кроя либо А-силуэта.

«И третья вещь — косуха, куртка из экокожи с эффектом потертости», — добавила собеседница издания.

Ранее в августе российский дизайнер Аника Керимова назвала пять моделей необходимой каждой девушке для создания роскошного образа обуви. В данном случае эксперт назвала подходящими лодочки, туфли с закрытым носом и открытой пяткой и ботильоны.