Россиянкам назвали пять моделей необходимой каждой девушке обуви

Дизайнер Керимова назвала лодочки и ботфорты необходимой обувью для девушек

Российский дизайнер Аника Керимова назвала пять моделей необходимой каждой девушке для создания роскошного образа обуви. Ее комментарий публикует «Вечерняя Москва».

В данном случае эксперт назвала подходящими лодочки, которые визуально удлиняют ноги и сочетаются как с официальными нарядами, так и с неформальной одеждой. В то же время она внесла в список туфли с закрытым носом и открытой пяткой и ботильоны, особенно белого цвета без шнуровки и на среднем каблуке.

Кроме того, в перечне оказались ботфорты и остроносые сапоги на каблуке. Что касается последних, специалистка посоветовала присмотреться к вариантам серого и коричневого цветов либо фасонам с животным принтом или эффектом кожи крокодила.

Ранее в августе стилистка Эльвира Янковская назвала россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. Так, в грядущем сезоне окажутся популярными туфли фасона «Мэри Джейн» и сапоги-слаучи, отметила эксперт.