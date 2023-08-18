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10:45, 18 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали самую модную обувь на осень

Стилистка Эльвира Янковская назвала сапоги-слаучи и лоферы модной осенней обувью

Фото: Zunino Celotto / Getty Images

Стилистка Эльвира Янковская назвала россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

В грядущем сезоне окажутся популярными туфли фасона «Мэри Джейн» — с круглым носом, широким устойчивым каблуком и горизонтальной перемычкой на подъеме стопы. Также актуальными станут сапоги-слаучи (с широкими приспущенными голенищами, образующими складки, — прим. «Ленты.ру»), отметила эксперт, посоветовав выбирать тканевые и кожаные варианты на каблуке или плоской подошве.

Кроме того, в список вошли «мужские» модели. «В будущем сезоне смело заимствуйте обувь у своих бойфрендов. Броги, дерби, лоферы отлично дополнят осенние образы, будь то деловые с костюмами-двойками, повседневные с джинсами или романтичные с платьями», — заявила собеседница издания.

Ранее в августе российский стилист Руслан Алексеев назвал модную одежду на осень 2023 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными изделия из сетки. Кроме того, в список трендов войдут предметы гардероба в панковском стиле, например, юбки в клетку и рваные джинсы.

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    Алина Гостева
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