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09:59, 22 августа 2023Забота о себе

Назван способ распознать в себе токсичную личность

Психотерапевт Хайме Малер рассказала, как проверить себя на токсичность

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Психотерапевт Хайме Малер назвала три распространенные манеры поведения, которые на самом деле являются качествами токсичной личности. Как распознать в себе такого человека, она рассказала изданию Insider.

Малер уверена, первое, что выдает токсичность — это пассивная агрессия. Чтобы проверить себя на нее, она посоветовала обратить внимание, какие эмоции возникают при необходимости попросить о чем-то близкого человека. Если появляется раздражение, а просьба формулируется с использованием упреков, обвинений и выражения обиды — это явный признак токсичности.

Еще, по словам Малер, портящие жизнь себе и окружающим личности часто требуют от партнеров и друзей постоянных подтверждений любви, преданности и восхищения. Психотерапевт рассказала, что ожидала, что партнер поможет ей повысить самооценку, когда она боролась с неуверенностью в себе. Теперь она уверена, что такой способ был неправильным и с внутренними тревогами надо справляться самостоятельно или с психологом, но не с помощью партнера. «Цель отношений не в том, чтобы использовать друг друга, а в том, чтобы уважать друг друга», — говорит психотерапевт.

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Малер добавила, что о токсичности также говорят частые обиды на друзей. Она объяснила, что такая дружба обычно сопровождается сплетнями и нарушением личных границ с обеих сторон.

Ранее были названы шесть черт токсичного поведения. В частности, на токсичность может указывать одержимость фантазиями и склонность к осуждению.

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    Екатерина Улитина
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