Захарова назвала условия для начала обсуждения Россией урегулирования на Украине

Захарова заявила о готовности РФ серьезно обсуждать урегулирование на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Brasil de Fato назвала условия для начала обсуждения урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, Москва готова включиться в работу по данному вопросу в том случае, если ей поступят серьезные предложения.

«Чтобы сегодня начать переговорный процесс, необходимо сделать всего три простых шага: Запад должен прекратить накачивать ВСУ оружием, а Киев должен прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории России», — заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день Россия готова сесть за стол переговоров для обсуждения текущих геополитических реалий в том случае, если появятся серьезные предложения по данному вопросу.

Ранее стало известно, что правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов бюджетных средств на развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ).