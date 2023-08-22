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22:11, 22 августа 2023Россия

Захарова назвала условия для начала обсуждения Россией урегулирования на Украине

Захарова заявила о готовности РФ серьезно обсуждать урегулирование на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству Brasil de Fato назвала условия для начала обсуждения урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, Москва готова включиться в работу по данному вопросу в том случае, если ей поступят серьезные предложения.

«Чтобы сегодня начать переговорный процесс, необходимо сделать всего три простых шага: Запад должен прекратить накачивать ВСУ оружием, а Киев должен прекратить боевые действия и вывести свои войска с территории России», — заявила дипломат.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день Россия готова сесть за стол переговоров для обсуждения текущих геополитических реалий в том случае, если появятся серьезные предложения по данному вопросу.

Ранее стало известно, что правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов бюджетных средств на развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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