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20:13, 22 августа 2023Бывший СССР

Правительство Украины выделило средства на развитие ВСУ

Правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов бюджетных средств на развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, «расходы развития» на безвозвратной основе направлены на реализацию программы «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны».

Ранее стало известно, что военную помощь украинской армии оказывают частные западные компании, но США и другие правительства Запада препятствуют этому из-за страха потерять контроль над направлением и результатами поддержки Киева.

7 июля издание The New York Times со слов украинских военных сообщило, что поток пожертвований, получаемых ВСУ от граждан и общественных фондов, снижается из-за усталости общественности от конфликта.

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    Алевтина Запольская
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