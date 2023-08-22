Правительство Украины выделило средства на развитие ВСУ

Правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ

Правительство Украины выделило почти 7,5 миллиона долларов бюджетных средств на развитие Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

По его словам, «расходы развития» на безвозвратной основе направлены на реализацию программы «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны».

Ранее стало известно, что военную помощь украинской армии оказывают частные западные компании, но США и другие правительства Запада препятствуют этому из-за страха потерять контроль над направлением и результатами поддержки Киева.

7 июля издание The New York Times со слов украинских военных сообщило, что поток пожертвований, получаемых ВСУ от граждан и общественных фондов, снижается из-за усталости общественности от конфликта.