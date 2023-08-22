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10:09, 22 августа 2023Россия

Назван срок запрета продажи вейпов с ароматизаторами в России

«Известия»: запрет продажи вейпов с ароматизаторами вступит в силу в 2024 году

Фото: Unsplash

Запрет продажи вейпов с ароматизаторами вступит в силу с 1 марта 2024 года. Этот срок назван в постановлении правительства, которое приводят «Известия».

По данным издания, под запрет попадает продажа электронных сигарет с фруктовыми, овощными, пряными, сладкими и витаминными вкусовыми добавками.

Кроме того, продавцы не смогут реализовывать электронные вейпы, содержащие солевой никотин.

В конце апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что закон направлен на защиту здоровья молодежи.

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    Марк Леонов
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