Двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии в Москве попросили арестовать

СКР просит арестовать двоих фигурантов дела о диггерской экскурсии в Москве

Начало событий в новости Двое фигурантов дела о диггерской экскурсии в Москве отказались признать вину

Следователи просят об аресте Никиты Дубаса и Александра Кима, двоих фигурантов уголовного дела о диггерской экскурсии в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, они задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, дающей основания для направления в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Вину они не признали.

21 августа СК возбудил уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, но не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные экскурсии компании «Спутник», гендиректором которой является Ким, не были согласованы с муниципальными службами Москвы.