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09:25, 23 августа 2023Силовые структуры

Двое фигурантов дела о диггерской экскурсии в Москве отказались признать вину

Фигурантам дела об экскурсии в Москве предъявили обвинение, они не признают вину

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение 31-летнему Никите Дубасу и 35-летнему гендиректору компании «Спутник» Александру Киму, задержанным в рамках уголовного дела о диггерской экскурсии в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фигурантов обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УПК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Они отказались признать вину.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Третий фигурант дела, гендиректор туристической фирмы «Авангард» Александр Лазовский, объявлен в розыск после того, как он скрылся за границей.

21 августа СК возбудил уголовное дело после экскурсии по подземным коллекторам. По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, но не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные экскурсии компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы, что также предусматривает наказание.

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    Любовь Ширижик
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