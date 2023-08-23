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11:37, 23 августа 2023Россия

Очередной российский регион ввел запрет на запуск беспилотников

Вологодская область ввела запрет на запуски беспилотников

Фото: Unsplash

Вологодская область ввела запрет на запуски беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

Чиновник отметил, что подобные запреты действуют уже во многих российских регионах, и одна из главных причин, по которой вводятся эти ограничения, — забота о безопасности граждан.

Как следует из сообщения главы очередного запретившего полеты БПЛА российского региона, исключения из правил делаются для «отдельных государственных, муниципальных и силовых структур».

«С начала СВО этот вид техники активно применятся противником для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам России, а также сбору разведывательной информации о гражданских и военных объектах», — напомнил Кувшинников.

Аналогичные меры введены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Липецкой, Иркутской и Калининградской областях и других регионах.

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    Марк Леонов
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