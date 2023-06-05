В российском регионе запретили использовать беспилотники

В Забайкальском крае запретили использовать беспилотники

В Забайкальском крае ввели полный запрет на использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Костенко, документ опубликован на сайте местного правительства.

Ограничения вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Исключение составляют БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти и местного самоуправления.

В мае власти Санкт-Петербурга ввели временный запрет на использование беспилотников. Он действует с 16 мая по 31 июля 2023 года.

Аналогичные меры введены в Москве и Подмосковье