В российском регионе запретили использовать беспилотники
В Забайкальском крае запретили использовать беспилотники
В Забайкальском крае ввели полный запрет на использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Костенко, документ опубликован на сайте местного правительства.
Ограничения вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Исключение составляют БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти и местного самоуправления.
В мае власти Санкт-Петербурга ввели временный запрет на использование беспилотников. Он действует с 16 мая по 31 июля 2023 года.
Аналогичные меры введены в Москве и Подмосковье