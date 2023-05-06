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19:00, 6 мая 2023Россия

В российском регионе ввели запрет на использование беспилотников

Глава Иркутской области Кобзев ввел запрет на использование беспилотников в регионе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Иркутской области ввели запрет на использование беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По словам политика, данное решение будет действовать с 18:00 часов (13:00 по Москве) 7 мая по 18:00 часов 10 мая. При этом он отметил, что запрет распространяется в том числе на квадрокоптеры.

Кроме того, Кобзев объяснил, что ограничение будет отменено только для органов государственной власти и местного самоуправления. Также это решение коснется предприятий, исполняющих государственный оборонный заказ в рамках возложенных на них функций. «Запрет на полеты беспилотников будет действовать до особого распоряжения», — уточнил он.

В ночь на 3 мая Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. На сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве. Киев отвергает обвинения в причастности.

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Мария Винар
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