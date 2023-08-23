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15:01, 23 августа 2023Россия

Российский министр впал в кому после обострения панкреатита

Mash Gor: министр Ингушетии по внешним связям и нацполитике Беков впал в кому

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Министр Ингушетии по внешним связям и национальной политике Ваха Беков впал в кому после обострения панкреатита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, его доставили в Республиканскую клиническую больницу в Назрани. Российский чиновник несколько дней пытался справиться с болевыми ощущениями дома.

У Бекова в прошлом уже возникали проблемы с поджелудочной железой. Министр соблюдал диету, наблюдался у врачей, однако болезнь все равно перетекла в острую форму.

Как утверждает Mash Gor, чиновника в сопровождении главы Минздрава Ингушетии перевезли частным бортом в больницу скорой помощи Владикавказа.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, арестованный по делу о хищении 900 миллионов рублей, попал в тюремную больницу.

Отмечалось, что его перевели из красноярского СИЗО в больницу ФСИН. У Митволя диагностировали пневмонию.

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    Анна Щербакова
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