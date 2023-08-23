Российский министр впал в кому после обострения панкреатита
Министр Ингушетии по внешним связям и национальной политике Ваха Беков впал в кому после обострения панкреатита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.
По информации издания, его доставили в Республиканскую клиническую больницу в Назрани. Российский чиновник несколько дней пытался справиться с болевыми ощущениями дома.
У Бекова в прошлом уже возникали проблемы с поджелудочной железой. Министр соблюдал диету, наблюдался у врачей, однако болезнь все равно перетекла в острую форму.
Как утверждает Mash Gor, чиновника в сопровождении главы Минздрава Ингушетии перевезли частным бортом в больницу скорой помощи Владикавказа.
Ранее сообщалось, что бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, арестованный по делу о хищении 900 миллионов рублей, попал в тюремную больницу.
Отмечалось, что его перевели из красноярского СИЗО в больницу ФСИН. У Митволя диагностировали пневмонию.