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16:23, 2 февраля 2023Силовые структуры

Арестованный Митволь попал в тюремную больницу

Арестованного по делу о хищении 900 млн руб Митволя госпитализировали в тюремную больницу
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, арестованный по делу о хищении 900 миллионов рублей, попал в тюремную больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Экс-чиновник 2 февраля был переведен из красноярского СИЗО в больницу ФСИН. Причина госпитализации арестанта не раскрывается.

24 января сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска продлил Митволю меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта. Ему вменяется хищение средств на посту председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». По данным следствия, 900 миллионов рублей были выделены аффилированной с Митволем проектной организации на строительство метро в Красноярске, однако их похитили. Летом он заявлял о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием.

Митволя задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Также по делу о мошенничестве вместе с ним проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

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Любовь Ширижик
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