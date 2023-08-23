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16:26, 23 августа 2023Забота о себе

Назван способ быстро нарастить мышечную массу

Фитнес-тренер Адамс: дроп-сеты помогают ускорить процесс развития мускулатуры

Фото: Unsplash

Выполнение дроп-сетов помогает быстро нарастить мышечную массу, уверен главный тренер американской Национальной академии спортивной медицины Андре Адамс. Способ правильно внедрить их в свои силовые тренировки он назвал изданию Insider.

Адамс объяснил, что дроп-сеты — это метод, при котором первый подход упражнений выполняют с тяжелым или средним весом, после чего нагрузка постепенно снижается. Такой подход, по словам фитнес-тренера, позволяет ускорить процесс развития мускулатуры за счет включения сразу трех стратегий стимулирования мышечного роста — поднятия тяжестей, метаболического стресса или длительного напряжения и микроразрывов, происходящих при большом количестве повторений.

Адамс отметил, что дроп-сеты можно включить в тренировку на тренажерах, в упражнения с гантелями или штангой. Для эффективного наращивания мускулатуры он рекомендовал выполнять не менее трех подходов и каждый раз снижать вес как минимум на 20 процентов. Выполнять подходы нужно без перерыва до ощущения мышечного отказа.

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Адамс предупредил, что после дроп-сетов мышцам потребуется больше времени для восстановления. Он посоветовал отдохнуть подольше и не спешить возвращаться в спортзал после подобной тренировки.

Ранее фитнес-тренер Ольга Дерендеева подсказала упражнения для исправления осанки. Она посоветовала выполнять растяжку, чтобы снять напряжение мышц грудного отдела.

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    Екатерина Улитина
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