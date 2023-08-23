Рухнувший в России самолет приписали Пригожину

Baza: предварительно, разбившийся под Тверью самолет принадлежит Пригожину

По предварительным данным, разбившийся в Тверской области самолет принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает издание Baza Telegram.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа.

По данным канала, потерпевший крушение бизнес-джет летел со стороны Московской области. По уточненным данным, на его борту могли находиться десять человек, включая троих членов экипажа.

Ранее было опубликовано снятое очевидцами видео падения самолета в Тверской области. На кадрах видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.