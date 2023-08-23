Комик из «Что было дальше?» высказался о критике проекта

Комик Макаров: в «ЧБД» мало шутили над Мартиросяном из-за уважения к нему

Российский комик, звезда популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Илья Макаров высказался о критике выпуска шоу с комиком Гариком Мартиросяном. В эфире подкаста «Сережа и микрофон», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что участники проекта мало шутили над Мартиросяном из-за уважения к нему.

«Я не понимал людей, которые под выпуском с тем же Мартиросяном пишут: "Ну и где ваши смелые приколы? Зассали?". Да не хочется, пришел такой человек, есть к нему уважение. Ты же не скроешь внутреннее, что у тебя есть, и не будешь выдумывать какую-то агрессию к нему», — сказал Макаров, отвечая на критику выпуска с Мартиросяном.

Его коллега по «ЧБД», комик Тамби Масаев, в свою очередь, отметил, что у участников проекта никогда не было цели вступить в конфликт с гостями. По его словам, юмористы начинали смеяться над приглашенной звездой только после того, как она первая пыталась задеть их с помощью шутки.

Премьера шоу «Что было дальше?» состоялась на видеохостинге YouTube в апреле 2019 года. В эфире проекта комики слушают и комментируют истории звездных гостей. В январе 2022 года показ передачи был приостановлен, однако в апреле 2023 года она вернулась после перерыва. Первый выпуск нового сезона был размещен на сервисе «VK Видео». Помимо Мартиросяна, гостями проекта в разное время были блогер Хасбик, комик Гарик Харламов, рэпер Джиган, певец Егор Крид и многие другие.