В ЕС предложили Украине альтернативу зерновой сделке

В Европарламенте предложили Киеву экспортировать зерно по железной дороге

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо содействовать Киеву в поиске возможностей для вывоза украинского зерна, осложненного выходом России из зерновой сделки, заявила депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», в качестве подобного решения депутат предлагает экспорт по железной дороге.

«Необходимо найти альтернативы экспорту зерна из Украины через Черное море, чтобы компенсировать блокаду со стороны России. Железнодорожный транспорт предпочтительнее автомобильного, поскольку использование большого количества большегрузных автомобилей разрушит украинские дороги, а выбор железнодорожного транспорта будет соответствовать транспортным и экологическим приоритетам ЕС», — говорится в ее обращении.

При этом Мельхиор указывает на ряд сложностей, затрудняющих экспорт украинской продукции. Таковыми, по ее словам, в том числе являются усиленные проверки на пунктах пропуска, а также высокие тарифы на использование железных дорог ЕС для перевозки украинских товаров.

«Пункты пропуска для автомобильного движения вдоль границы Украины с ЕС работают на полную мощность. Однако железнодорожные пограничные переходы используются недостаточно эффективно, поскольку железнодорожные операторы не могут обрабатывать возросшие объемы грузов из-за нехватки персонала, подвижного состава и необходимого оборудования для погрузки и разгрузки зерна», — уточняет евродепутат.

В связи с этим Мельхиор обращается к Еврокомиссии с вопросами о том, намерена ли она предпринять меры для решения сложившейся ситуации.

«Что делает Еврокомиссия для координации усилий государств-членов по обеспечению (железнодорожных операторов — прим. «Ленты.ру») необходимым персоналом, подвижным составом и оборудованием? Что она (ЕК — прим. «Ленты.ру») делает для облегчения обмена информацией о закупке украинской продукции с целью упрощения таможенных процедур в таких странах, как Польша и Румыния? Координирует ли она (ЕК — прим. «Ленты.ру») усилия по снижению железнодорожных тарифов на экспорт украинского зерна в ЕС до тех пор, пока не будет обеспечен свободный проход через Черное море?» — поинтересовалась Мельхиор.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль обратился к странам НАТО, а также к Болгарии с просьбой защитить зерновой коридор в Черном море. По его словам, это необходимо для того, чтобы Украина смогла продолжать экспортировать зерновые.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.