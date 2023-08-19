Украина попросила НАТО защитить зерновой коридор в Черном море

Премьер Украины попросил Румынию, Болгарию и НАТО защитить зерновой коридор

Премьер Украины Денис Шмыгаль обратился к странам НАТО, а также к Румынии и Болгарии с просьбой защитить зерновой коридор в Черном море. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

По словам Шмыгаля, это необходимо для того, чтобы Украина смогла продолжать экспортировать зерновые.

Накануне стало известно, что первое судно, покинувшее украинский порт в Одессе после прекращения зерновой сделки, прибыло в Стамбул. Сухогруз под гонконгским флагом Joseph Schulte вошел в акваторию Босфорского пролива в 06:10 по местному времени (совпадает с московским). Корабль прошел по новому гуманитарному коридору, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским вопреки существующей российской блокаде украинских портов.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.