Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 19 августа 2023Россия

Украина попросила НАТО защитить зерновой коридор в Черном море

Премьер Украины попросил Румынию, Болгарию и НАТО защитить зерновой коридор

Фото: Umit Bektas / Reuters

Премьер Украины Денис Шмыгаль обратился к странам НАТО, а также к Румынии и Болгарии с просьбой защитить зерновой коридор в Черном море. Об этом он заявил в интервью румынскому телеканалу Digi 24.

По словам Шмыгаля, это необходимо для того, чтобы Украина смогла продолжать экспортировать зерновые.

Накануне стало известно, что первое судно, покинувшее украинский порт в Одессе после прекращения зерновой сделки, прибыло в Стамбул. Сухогруз под гонконгским флагом Joseph Schulte вошел в акваторию Босфорского пролива в 06:10 по местному времени (совпадает с московским). Корабль прошел по новому гуманитарному коридору, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским вопреки существующей российской блокаде украинских портов.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Глава СБУ рассказал о разработке и реализации первого теракта на Крымском мосту

    Стало известно о конфликте Мбаппе с президентом ПСЖ

    Появились кадры последствий ракетного удара по заводу в Краматорске

    В Минобороны рассказали об атаке БПЛА на военный аэродром под Новгородом

    В России проверят обоснованность цен на мясо птицы

    Шольц усомнился в возвращении Трампа в Белый дом

    Жители Подмосковья устроили романтический обед в водоеме и попали на видео

    Представители ООН встретились с мятежниками в Нигере

    Российский военный рассказал о полученном в плену подарке на день рождения

    Из Кореи в Екатеринбург доставили обвиняемого в содействии терроризму россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости