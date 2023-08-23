69-я параллель
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13:28, 23 августа 202369-я параллель

В российской Арктике обнаружили новый вид водорослей

В Карском море обнаружили новый вид диатомовых водорослей

Фото: Unsplash

Ученые из Института физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН обнаружили в Карском море неизвестный ранее вид диатомовых водорослей. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда.

Водоросли получили название Fragilaria shirshovii в честь одного из первых исследователей Арктики — академика Петра Ширшова. Растения были найдены в месте, где река Обь впадает в Карское море.

Специалисты установили, что водоросли принадлежат к роду Fragilaria, представители которого распространены в морях и пресных водоемах по всему миру. Новый вид растений может стать перспективным объектом для экологического мониторинга и оценки воздействия человека на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что на островах самого северного архипелага России — Земли Франца-Иосифа — обнаружили виды растений, которые раньше не были замечены в этой местности. Находка была сделана в рамках научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет — 2023».

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    Варвара Родикова
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