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16:22, 24 августа 2023Ценности

Популярная в 1990-х стрижка вновь вернулась в моду

Glamour: популярная в 1990-х годах стрижка «Бекхэм-боб» вновь вернулась в моду

Фото: Unsplash

Короткая стрижка, которая была особенно популярна в 1990-х годах, вновь вернулась в моду в текущем сезоне. Об этом сообщает Glamour.

Речь идет о так называемом Бекхэм-бобе, который отличается от классического придающей объем многослойностью. Вдохновителем тренда на данную стрижку стала актриса Кира Найтли, которая снималась с такой прической в комедии «Играй, как Бекхэм», вышедшей на экраны в 2002 году.

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По словам британского парикмахера Нила, при создании «Бекхэм-боба» важно облегчить волосы с помощью слоев, а также сделать концы пушистыми, чтобы они легко поддавались укладке. «Укладывать такой боб лучше всего с помощью расчески-брашинга. Для закрепления результат пригодится текстурирующий крем или спрей», — высказался он в заключение.

В апреле сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Эксперт отметил, что с возрастом структура женских волос меняется. Они могут стать более истонченными и вьющимися, поскольку кожа начинает вырабатывать меньше себума. По этой причине он посоветовал присмотреться к такой прическе, как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид.

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    Карина Черных
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