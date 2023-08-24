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21:43, 24 августа 2023Мир

В Белом доме назвали условие для разморозки российских активов

В Белом доме условием для разморозки активов РФ назвали «оплату ущерба» Украине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Белом доме назвали условие для разморозки активов России, находящихся в юрисдикции США, Франции, Германии, Италии и Британии. Они останутся заморожены до тех пор, пока РФ «не оплатит причиненный Украине ущерб», сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан после встречи с коллегами из европейских стран.

Советники по безопасности пяти стран собрались в Белом доме в День независимости Украины и подчеркнули свою неизменную позицию по украинскому вопросу, стремление оказать помощь Киеву в противостоянии с Москвой и в восстановлении страны.

Помимо условий для разблокировки российских активов, советники обсудили дальнейшие методы привлечения РФ к «ответственности за действия на территории Украины». Кроме того, в Белом доме подняли вопросы по ситуации в Нигере, в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, а также о предстоящем экономическом форуме G20 в Индии.

Ранее сообщалось, что Россия и ЕС не ведут переговоров по обмену замороженными активами. «Западные правительства вряд ли согласятся на какую-либо сделку, которая приравнивает российские замороженные активы к западным, заблокированным в России», — написали европейские СМИ.

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    Александра Синицына
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