В ЕС заявили об отсутствии переговоров с Россией об обмене активами

FT: Евросоюз и Россия не ведут переговоров об обмене замороженными активами

В настоящее время власти Евросоюза (ЕС) не ведут с Россией каких-либо переговоров по поводу потенциального обмена заблокированными финансовыми активами. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четырех высокопоставленных европейских чиновников.

Один из собеседников усомнился в возможности обсуждения этой темы. По словам другого источника, любое потенциальное соглашение будет осложнено юридическими трудностями в связи с международными санкциями против Москвы. «Западные правительства вряд ли согласятся на какую-либо сделку, которая приравнивает российские замороженные активы к западным, заблокированным в России», — считают журналисты FT.

Ранее «Интерфакс» сообщил о разработке в России механизма по возвращению замороженных за рубежом активов. Правительство и Банк России подготовили проект соответствующего указа. Иностранным инвесторам намерены предложить выкупить заблокированные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа С (используются для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российские рубли). При этом предложение будет «добровольным» и затронет в первую очередь розничных инвесторов.