Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 24 августа 2023Мир

В Британии завершили расследование в отношении премьер-министра страны

Ошибку Сунака при заполнении декларации о бизнесе жены сочли непреднамеренной

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Ошибку премьер-министра Великобритании Риши Сунака при заполнении декларации о бизнесе своей супруги Акшаты Мурти сочли непреднамеренной. Об этом сообщил комиссар британского парламента по стандартам Дэниел Гринберг, передает Reuters.

Поводом для расследования стал тот факт, что Акшата Мурти имеет долю в фирме Koru Kids, которая занимается уходом за детьми, а Минфин Великобритании в марте увеличил размер поддержки семьям с малолетними детьми, гарантировав им бесплатные часы в детских садах. Гринберг должен был выяснить, могла ли супруга Сунака получить выгоду от решения ведомства.

«Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса [поведения], кажется, было неумышленным», — заявил комиссар. Он подчеркнул, что дело в отношении британского премьера закрыто.

О том, что парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Сунака, стало известно в середине апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, с ним погиб ключевой командир ЧВК. Почему мог рухнуть их самолет?

    В Британии завершили расследование в отношении премьер-министра страны

    Саркози призвал к переговорам по конфликту на Украине

    Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров

    Стало известно о самых популярных развлечениях советских мальчишек в Москве

    Дочь Резцовой ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства

    Венгрия решила подключиться к переговорам по формуле Зеленского

    На западе Киева произошел мощный взрыв

    Fox News уличили в цензуре

    В Киеве рассказали о тяжелом положении последних резервов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости