В Британии завершили расследование в отношении премьер-министра страны

Ошибку Сунака при заполнении декларации о бизнесе жены сочли непреднамеренной

Ошибку премьер-министра Великобритании Риши Сунака при заполнении декларации о бизнесе своей супруги Акшаты Мурти сочли непреднамеренной. Об этом сообщил комиссар британского парламента по стандартам Дэниел Гринберг, передает Reuters.

Поводом для расследования стал тот факт, что Акшата Мурти имеет долю в фирме Koru Kids, которая занимается уходом за детьми, а Минфин Великобритании в марте увеличил размер поддержки семьям с малолетними детьми, гарантировав им бесплатные часы в детских садах. Гринберг должен был выяснить, могла ли супруга Сунака получить выгоду от решения ведомства.

«Изучив доступную мне информацию, я решил, что нарушение кодекса [поведения], кажется, было неумышленным», — заявил комиссар. Он подчеркнул, что дело в отношении британского премьера закрыто.

О том, что парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Сунака, стало известно в середине апреля.

