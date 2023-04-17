В отношении британского премьера начали расследование

Парламент Британии начал расследование в отношении Сунака из-за декларации интересов

Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака, пишет The Guardian.

Уточняется, что парламентский комиссар по стандартам Дэниел Гринберг начал расследование в отношении политика в связи с правилами, требующими от членов парламента декларировать свои интересы. Расследование касается шестого параграфа кодекса.

«Члены парламента должны всегда открыто и честно заявлять о любых соответствующих интересах в ходе любого разбирательства в палате или ее комитетах, а также в ходе любого общения с министрами, членами, государственными служащими или лицами, занимающими государственные должности», — сказано в этом пункте.

Помимо этого, расследование касается жены премьера Акшаты Мурти. В частности, речь идет о ее акциях в агентстве по уходу за детьми, которое получит поддержку из бюджета.

Ранее Сунак объявил об увеличении военного бюджета Великобритании. Отмечается, что к 2025 году планируется увеличить расходы на оборону до 2,25 процента ВВП.

