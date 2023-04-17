Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 17 апреля 2023Мир

В отношении британского премьера начали расследование

Парламент Британии начал расследование в отношении Сунака из-за декларации интересов

Фото: Phil Nobel / Pool / Reuters

Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьер-министра Риши Сунака, пишет The Guardian.

Уточняется, что парламентский комиссар по стандартам Дэниел Гринберг начал расследование в отношении политика в связи с правилами, требующими от членов парламента декларировать свои интересы. Расследование касается шестого параграфа кодекса.

«Члены парламента должны всегда открыто и честно заявлять о любых соответствующих интересах в ходе любого разбирательства в палате или ее комитетах, а также в ходе любого общения с министрами, членами, государственными служащими или лицами, занимающими государственные должности», — сказано в этом пункте.

Помимо этого, расследование касается жены премьера Акшаты Мурти. В частности, речь идет о ее акциях в агентстве по уходу за детьми, которое получит поддержку из бюджета.

Ранее Сунак объявил об увеличении военного бюджета Великобритании. Отмечается, что к 2025 году планируется увеличить расходы на оборону до 2,25 процента ВВП.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на заявления Киева о контрнаступлении
Посольство России высказалось о ситуации в Судане
Опубликована карта боевых действий на Украине
Раскрыта динамика цен на новостройки Москвы
Тренер клуба Медиалиги насмерть сбил 20-летнего россиянина
Агата Муцениеце вышла на сцену топлес
Американская певица Сиара снялась в клипе в наряде российского бренда
Совет Европы призвал освободить Кара-Мурзу
СБУ обвинила журналистку «Вечерней Москвы» в коллаборационизме
Главу МИД Ирака пригласили посетить Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.