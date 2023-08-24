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20:37, 24 августа 2023Из жизни

Женщина аннулировала заключенный по видеосвязи во время локдауна брак

Британка аннулировала заключенный с малознакомым американцем по Zoom брак

Фото: Ayse Reeves

Жительница британского города Ланкастер аннулировала брак, который во время локдауна из-за COVID-19 заключила по видеосвязи с малознакомым мужчиной. Об этом сообщает Lancaster Guardian.

27-летняя женщина познакомилась с американцем в соцсети. Они стали парой, а в июле 2020 года британка пыталась приехать к нему в американский штат Мичиган, но ее не пустила иммиграционная служба.

В мае 2021 года мужчина сделал онлайн-возлюбленной предложение через FaceTime, и в августе того же года они заключили брак через Zoom. Церемония была юридически зарегистрирована в американском штате Юта.

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Но отношения пары быстро ухудшились, и в декабре 2021 года женщина подала на аннулирование брака. Она заявила, что после получения уведомления о расторжении брака почувствовала облегчение. Британка добавила, что из-за травмирующего опыта в будущем не планирует вступать в серьезные отношения.

В ноябре 2022 года она заблокировала бывшего мужа во всех соцсетях и утверждает, что с тех пор больше ничего не слышала про него. Сам мужчина не понимает, зачем она так поступила, и выразил уверенность, что они могли бы продолжить дружить.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, впервые увиделась вживую со своим женихом из Туниса за несколько дней до их свадьбы. Перед этим пара несколько месяцев переписывалась и часами разговаривала по телефону.

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    Алиса Дмитриева
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