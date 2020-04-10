Влюбленные впервые увиделись за четыре дня до свадьбы

Жительница английского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, впервые увиделась вживую со своим женихом из Туниса за несколько дней до их свадьбы. Об этом сообщает издание The Sun.

В августе 2019 года житель Туниса Юзеф Мрад (Yusef Mrad) написал 36-летней Лизе (Lisa) в приложении для знакомств. Несколько месяцев пара переписывалась и часами разговаривала по телефону.

Они никогда не виделись вживую, но Лиза сделала Юзефу предложение жениться на ней, и он согласился. В феврале она прилетела к возлюбленному в Тунис, и через четыре дня после этого, 25 февраля, они поженились в окружении семьи Юзефа. Потом Лиза вернулась домой, чтобы удивить родственников новостью о состоявшейся свадьбе.

«В самолете я думала: «Боже, что я делаю здесь?» Но как только я увидела Юзефа, все мои сомнения рассеялись. Я очень его люблю», — сказала Лиза. У женщины есть 12-летний сын Джастин от предыдущих отношений.

«Я была на седьмом небе от счастья. Это может показаться безумием, но мы помолвились даже до того, как впервые увиделись вживую. Это казалось правильным. Я знала, что Юзеф — тот единственный. До этого мы обсуждали, что оба хотим построить семью и завести детей», — рассказала женщина.

Юзеф останется в Тунисе до тех пор, пока не сможет позволить себе переехать в Британию.

Ранее сообщалось, что жених и невеста из Уэльса расстались после того, как пьяный шафер устроил дебош на свадьбе и стащил невесту вниз по лестнице. Молодожены пытаются аннулировать свадьбу, так как формально они не могут развестись из-за того, что их брак был слишком непродолжительным.

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