Мошенники украли у россиян миллиарды рублей

ЦБ: кибермошенники во втором квартале похитили у россиян 3,62 миллиарда рублей

Во втором квартале 2023 года кибермошенники украли у россиян 3,62 миллиарда рублей. Об этом сообщил Центробанк на своем официальном сайте.

Всего за апрель-июнь злоумышленники совершили 279,7 тысячи операций без согласия клиентов банков, отметил регулятор. При этом размер ущерба от таких действий снизился на 6 процентов по сравнению со средним значением за последние четыре квартала, хотя количество такие операций подскочило на 28,5 процента, сказало в заявлении ЦБ. Для сравнения, во втором квартале в 2022 года сумма украденных у клиентов банков средств составила 3,85 миллиарда рублей.

Также Банк России отметил, что во втором квартале банки смогли отразить более 6,5 миллиона попыток хищений со счетов клиентов, в первом квартале этот показатель составил 2,7 миллиона атак. Публиковать такую статистику ЦБ стал с начала 2023 года.

Отметил регулятор и возросшую активность телефонных мошенников, при этом самым часто используемым злоумышленниками приемом остаются звонки от лжесотрудников Центробанка или кредитных организаций. ЦБ сообщил, что инициировал блокировку более 276 тысяч телефонных номеров, которые использовались для обмана россиян. Также было выявлено 8056 подозрительных интернет-ресурсов, информация о них была передана в Генпрокуратуру для последующей блокировки.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о новой схеме обмана россиян в Telegram. По словам экспертов, злоумышленники маскируются под сервис обмена валюты и пытаются украсть у пользователей деньги, вместе с тем выманивая личную и финансовую информацию. Мошенники создали ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту, а чтобы усыпить бдительность пользователя, предлагают забрать наличные в пункте выдачи и даже уточняют удобную для клиента точку выдачи и время.