Очевидица раскрыла новые подробности крушения самолета Пригожина

Жительница Куженкино: Embraer стал переворачиваться и задымился при падении

Потерпевший крушение в Тверской области самолет Embraer, пассажиром которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, при падении стал переворачиваться и задымился. Такие новые подробности авиакатастрофы раскрыла очевидица случившегося, живущая в поселке Куженкино, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, сначала близ ее дома, который находится в 300 метрах от места обнаружения обломка хвоста бизнес-джета, был слышен пролет самолета, затем последовал звук, похожий на хлопок или взрыв.

«Дальше: и вот самолет полетел, вернее, я слышала только звук, и потом впереди между облаками такой просветик, и я смотрю – птичка, и говорю: почему птичка так высоко залетела? А он [самолет] уже начал кувыркаться, в общем, пируэты эти. Потом шлейф дыма, и он стал опускаться, пикировать», — вспомнила местная жительница.

Другая свидетельница произошедшего рассказывала, что в Куженкино был слышен сильный грохот. После этого в небе заметили самолет, который «сверкал огоньками» и падал.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились десять человек, спасти никого не удалось. Среди пассажиров, в частности, числился ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Из десяти человек на борту трое были членами экипажа.