Выявлена новая опасность загрязненного воздуха для беременных

The Lancet: загрязненный воздух увеличивает риск диабета у беременных

Команда ученых из Университета Южной Калифорнии выявила новую опасность загрязненного воздуха для беременных. Оказалось, что проживание в экологически неблагоприятном районе может увеличить риск гестационного диабета у будущих мам. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Regional Health-Americas.

Гестационный диабет возникает во время беременности и чаще всего сам проходит после родов. Однако для матери это может грозить гипертонией и преэклампсией. Для ребенка — увеличением веса при рождении, повышением вероятности рождения при помощи кесарева сечения и риском ожирения в будущем.

В работе приняли участие 617 женщин, у 60 в ходе наблюдения развился гестационный диабет. Медицинские карты пациенток сопоставили с данными о качестве окружающего воздуха. В частности, учитывались загрязнители, связанные с дорожным движением: мелкодисперсные частицы PM 2,5 и PM 10, а также диоксид азота.

Воздействие загрязнителей воздуха коррелировало с повышением риска гестационного диабета на 5,7 процента для PM 2,5; 8,9 процента для PM 10 и 15 процентов для диоксида азота. Наиболее сильная связь была зафиксирована для женщин, испытывающих пренатальную депрессию.

Причем на вероятность гестационного диабета влияло даже не долгосрочное воздействие загрязненного воздуха, а вдыхание загрязнителей в относительно короткий, но важный период после зачатия — от пяти недель до начала беременности и столько же после.

Пока точный механизм развития гестационного диабета из-за воздействия загрязненного воздуха определить не удалось. Однако одно из предположений гласит, что к этому может приводить нарушение метаболизма глюкозы, воспаление и гормональные изменения. Согласно гипотезе, загрязнители воздуха вызывают окислительный стресс в дыхательных путях, что приводит к хроническому воспалению по всему организму с истощением антиоксидантной защиты с течением времени. Это нарушает сигнальные пути инсулина и мешает клеткам нормально потреблять глюкозу.