Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

В ДНР росгвардейцы обнаружили тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

В Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы нашли схрон с оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в нем было более 10 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра. Силовики также изъяли из тайника автоматы АК-74С, несколько десятков гранат РГД-5 и запалов к ним, а также около 40 гранатометных выстрелов ВОГ-17. В Росгвардии уточнили, что своевременное обнаружение тайника спасло российских военнослужащих и мирных жителей от нападения украинцев.

Ранее в ДНР росгвардейцы обнаружили шесть схронов ВСУ с оружием. Из них изъяли пулемет ДШК, переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), гранатометы с выстрелами, ручной пехотный огнемет, 50 ручных гранат и более 15 тысяч патронов.