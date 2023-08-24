Путин сообщил о проведении экспертиз по крушению самолета Пригожина

Путин заявил о проведении специалистами экспертиз по крушению самолета Пригожина

В данный момент специалисты проводят ряд экспертиз по крушению самолета бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, пишет ТАСС.

По словам главы государства, речь идет о технических и генетических экспертизах. Он добавил, что на их проведение потребуется время.

Путин также заверил, что расследование крушения самолета доведут до конца. Президент подчеркнул, что уже получил доклад от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее стало известно, что визуальное опознание тел пассажиров упавшего самолета невозможно из-за сильных дефектов при катастрофе. Однако специалисты смогли определить по косвенным признакам, что Пригожин все-таки находился на борту. Более точные данные сможет предоставить только экспертиза.

О крушении бизнес-джета Embraer в районе поселка Куженкино Тверской области стало известно вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. Выживших в авиакатастрофе нет.

В качестве причин крушения рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По одной из версий, в отсек шасси самолета могла быть заложена бомба.

