«Детскому миру» пришлось заморозить цены на школьные товары

ФАС: «Детский мир» зафиксировал предельные цены на школьные товары

Российской сети магазинов «Детский мир» пришлось заморозить цены на некоторые школьные товары на фоне их резкого роста. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на своем официальном сайте.

Решение было принято по предложению ФАС «для повышения доступности таких товаров перед началом нового учебного года», сказано в публикации. В рамках инициативы предельные цены были зафиксированы на отдельные позиции школьной формы, одежды, а также на 40 позиций школьного ассортимента — ручки, карандаши, тетради, пеналы, альбомы и товары для детского творчества.

Служба также отметила, что в некоторых категориях ретейлер даже снизил розничные цены. Так, «стоимость одной из моделей рюкзаков с пеналом оказалась вдвое ниже, чем в 2022 году», говорится в сообщении. Кроме того, «Детский мир» сообщил ФАС о сохранении минимальных цен на школьные товары на уровне 2021 года.

В ведомстве подчеркнули, что сеть магазинов соблюдает все добровольные обязательства, взятые на себя ранее, например, ограничение на уровне 20 процентов наценок на ряд позиций товаров народного потребления. При этом ФАС предложила контролировать выполнение таких договоренностей.

По информации «Детского мира» (пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру»), стоимость базового комплекта для сбора ребенка в школу в 2023 году составляет 4869 рублей для девочки и 4819 рублей для мальчика. В перечень товаров комплекта вошли: блузка/сорочка, жилет, юбка/брюки, футболка, спортивные брюки, кроссовки, туфли/балетки, ранец, мешок для сменной обуви, набор канцелярских товаров (34 предмета), а также пенал и дневник.

Ранее эксперты компании «Эвотор» сообщили о подорожании букетов к 1 сентября на 17 процентов по сравнению с прошлым годом. По подсчетам, их средняя стоимость составила 1526 рублей, причем самые дорогие цветы покупают жители Москвы (2142 рубля), а самые дешевые — Перми (1105 рублей). Школьный букет дорожает из года в год: в 2022 году средняя стоимость составила 1219 рублей, в 2021-м букет стоил 1096 рублей, в 2020 году — 984 рубля.