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15:53, 24 августа 2023Спорт

ФИФА открыла дело из-за поцелуя на женском чемпионате мира

ФИФА открыла дело в отношении Рубиалеса, который поцеловал футболистку Эрмосо
Хенивер Эрмосо и Луис Рубиалес

Хенивер Эрмосо и Луис Рубиалес. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает Reuters.

Причиной стало то, что Рубиалес поцеловал капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо на церемонии награждения после победы команды на женском чемпионате мира. В ФИФА подчеркнули, что привержены уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждают любые действия, противоречащие этому.

20 августа сборная Испании одержала команду над командой Англии со счетом 1:0. Команда впервые выиграла чемпионат мира.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Анастасия Борисова
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