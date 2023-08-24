ФИФА открыла дело из-за поцелуя на женском чемпионате мира

ФИФА открыла дело в отношении Рубиалеса, который поцеловал футболистку Эрмосо

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает Reuters.

Причиной стало то, что Рубиалес поцеловал капитана сборной Испании Хенивер Эрмосо на церемонии награждения после победы команды на женском чемпионате мира. В ФИФА подчеркнули, что привержены уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждают любые действия, противоречащие этому.

20 августа сборная Испании одержала команду над командой Англии со счетом 1:0. Команда впервые выиграла чемпионат мира.

На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.