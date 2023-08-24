В Госдуме обеспокоились почти двукратным подорожанием букетов к 1 сентября

Депутат Гусев попросил ФАС проверить подорожание цветов к 1 сентября

Депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» обеспокоился резким подорожанием цветов перед 1 сентября и обратился с заявлением о проверке в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в прошлом году праздничный букет стоил 1200 рублей, теперь же он обойдется в 1600 рублей, а в Москве цена превышает две тысячи рублей. По мнению депутата, реальных оснований поднимать цены на цветы почти вдвое нет.

Гусев назвал повышение стоимости перед Днем знаний сговором поставщиков и продавцов, которые наживаются на российских семьях. В заявлении в ФАС он попросил службу узнать, насколько обосновано подорожание на 20-45 процентов.

Депутат также предложил родителям школьников альтернативное решение — купить учителю только один цветок в знак уважения. Остальные средства, запланированные на приобретение дорогостоящего букета, он призвал направить в благотворительные фонды, чтобы помочь нуждающимся детям, — например, в Фонд поддержки социальных проектов «Мир и любовь».

Ранее о подорожании букетов к 1 сентября на 17 процентов по сравнению с прошлым годом сообщили эксперты компании «Эвотор». По их подсчетам, средняя стоимость составила 1526 рублей, причем самые дорогие цветы покупают жители Москвы (2142 рубля), а самые дешевые — Перми (1105 рублей). Школьный букет дорожает из года в год: в 2022 году средняя стоимость составила 1219 рублей, в 2021-м букет стоил 1096 рублей, в 2020-м — 984 рубля.