В России замедлился спрос на грузовики

Продажи грузовых автомобилей в России начали снижаться после повышения ставки ЦБ

Продажи грузовых автомобилей в России начали снижаться, замедление спроса связано с повышением ключевой ставки Центробанка, а также введением утильсбора. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» и комментарии экспертов отрасли пишет «Коммерсантъ».

С середины августа продажи грузовиков начали падать после более чем месяца активного роста, до этого снижение было зафиксировано в конце апреля (на фоне ослабления рубля) и в начале июня. Спрос на рынке легковушек также замедлился с начала августа из-за роста курсов валют и утильсбора, что привело у удорожанию машин — на рынке грузовых авто действуют те же факторы.

По словам главы направления грузового автотранспорта FNGROUP (ранее Ferronordic) Эрнеста Плескачева, цены на грузовики выросли в среднем на 15 процентов. Так, стоимость автомобилей марки Dayun увеличилась на 1 миллион рублей для тягачей, и на 2,5 миллиона рублей для шасси, рассказал исполнительный директор представителя марки в России, ООО «Сторк», Артур Солдаткин.

На негативное влияние на количество продаж утильсбора и ключевой ставки указывает и директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов. Он напомнил, что до 95 процентов всех покупок грузовиков совершаются с помощью лизинга. Так как на складах еще остались автомобили по старым ценам, реальный рост стоимости и снижение спроса будут ощутимы позже, добавил он.

Гендиректор BWG Александр Цыпин объяснил, что повышение ставки отразилось на стоимости финансирования проектов по закупке техники, даже в крупных компаниях она будет составлять 14-15 процентов годовых. Артур Солдаткин добавляет, что на фоне роста цен клиенты начинают и вовсе отказываться от покупки — расторгается около четверти заключенных договоров. При этом он ожидает восстановления рынка к концу 2023 года.

Ранее глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина заявил, что по итогам 2023 года в России будет продано 950 тысяч новых легковых автомобилей, а рост продаж в годовом измерении составит 40 процентов. С учетом подержанных машин будет реализовано 7 миллионов автомобилей, а рост на отечественном авторынке продолжится и в следующем году, рассказал эксперт.