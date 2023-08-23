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14:22, 23 августа 2023Экономика

Российскому рынку автомобилей предсказали резкий рост

РОАД: в 2023 году в России будет продано 950 тысяч новых автомобилей

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам 2023 года в России будет продано 950 тысяч новых легковых автомобилей, а рост продаж в годовом измерении составит 40 процентов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексея Подщеколдина.

Всего, с учетом подержанных машин, по итогам года в России будет продано семь миллионов автомобилей, рассказал эксперт. По его словам, рост на отечественном авторынке продолжится и в следующем году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в 2022 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 687 тысяч единиц — на 58,8 процента меньше, чем годом ранее.

В июле 2023 года в России реализовали 95 564 легковые машины, в 2,7 раза больше чем в том же месяце 2022 года. Всего с января по июль 2023 года в России продали 497 230 новых легковых машин, что на 28,2 процента больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.

В сегменте подержанных автомобилей продажи за семь месяцев 2023 года выросли в России на четверть. С мая по июль на отечественном рынке ежемесячно приобреталось более полумиллиона машин с пробегом.

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    Дмитрий Воронин
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