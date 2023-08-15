В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

«Автостат»: продажи подержанных машин в России выросли в 2023 году на четверть

В июле в России было продано 511 783 подержанных машины, что на 18,8 процента больше, чем годом ранее. Как следует из данных агентства «Автостат», уже третий месяц подряд на отечественном рынке приобретается более полумиллиона машин с пробегом.

Лидерство среди марок сохраняет АвтоВАЗ, на продукцию которого пришлось более 20 процентов сделок (105,8 тысячи машин). Остальные места в топ-5 остались за японскими и южнокорейским брендами. Причем в отличие от лидера российского автопрома, прибавившего год к году в июле только 1,8 процента, их продажи на вторичке выросли резко. У Toyota прибавка составила 34,9 процента, до 64 тысяч штук, у Kia — 24,4 процента, до 29,6 тысячи. Количество сделок с подержанными Hyundai и Nissan также выросло более чем на 20 процентов.

В целом июльские продажи подержанных машин на российском рынке оказались наибольшими с января 2022 года. За январь-июль 2023 года было куплено 3,27 миллиона машин с пробегом, что на 25,5 процента больше, чем за тот же в предыдущем.

Ранее стало известно, что спрос на подержанные машины вырос в середине лета в диапазоне от 7 до 15 процентов. Произошло это на фоне фиксирующегося роста стоимости. В июле 2023 года средняя цена машины с пробегом достигла 1 миллиона 417,6 тысячи рублей, прибавив за полгода почти восемь процентов.