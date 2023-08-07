Интерес россиян к подержанным автомобилям неожиданно резко вырос

«Ъ»: спрос на автомобили с пробегом в России неожиданно вырос на 7-15 процентов

В июле в России вырос спрос на автомобили с пробегом у дилеров на 7-10 процентов по сравнению с июнем, на маркетплейсах увеличение составило 15 процентов. Наблюдается рост и в годовом выражении. Об этом со ссылкой на собственный опрос среди дилеров и маркетплейсов пишет «Коммерсантъ».

Такой результат стал неожиданностью, так как традиционно в середине лета активность на автомобильном рынке спадает. Однако текущее сокращение предложения вместе с резким падением курса рубля изменило тенденцию.

Директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов предположил, что люди, купившие доллары и евро в период, когда те были почти в два раза дешевле, обменивают их обратно на рубли и стремятся использовать на товары длительного пользования.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отметил, что больше всего ценятся подержанные автомобили из-за рубежа. Директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков напомнил о решении правительства поднять утилизационный сбор, что неизбежно приведет к повышению цен, а значит, люди стремятся успеть купить по текущей стоимости.

Руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов указал, что предложение подержанных машин на площадке в июле сократилось на 19 процентов, а спрос, напротив, вырос на 15 процентов. Чаще всего покупатели интересуются японскими машинами (25 процентов), немецкими (22 процента) и российскими (18 процентов).

По словам Баскакова, цены на подержанные автомобили уже выросли на 5-7 процентов. Он считает, что в дальнейшем рост только ускорится, поэтому решение купить автомобиль в ближайшее время выглядит рациональным. В свою очередь директор «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» Александр Истомин рассказал, что цены на автомобили с пробегом растут с сентября прошлого года, минувший июль отличается только резким скачком.

Ранее агентство «Автостат» подсчитало, что в июле 2023 года импорт автомобилей вырос до трехлетнего максимума, который составил 80,3 тысячи единиц. Подержанных машин за тот же месяц завезли 51,3 тысячи штук, что стало рекордным уровнем с 2021 года.