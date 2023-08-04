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19:54, 4 августа 2023Экономика

Импорт автомобилей в Россию рекордно вырос

«Автостат»: импорт автомобилей в Россию вырос до трехлетнего максимума

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

В июле 2023 года импорт автомобилей в Россию вырос до трехлетнего максимума. За месяц на местный рынок поставили 80,3 тысячи новых легковых машин — это рекорд с 2021 года, со ссылкой на данные агентства «Автостат» сообщает Autonews.

Импорт легковых автомобилей с пробегом за июль составил 51,3 тысячи штук — рекордный уровень с 2021 года.
Такой прирост объясняют подорожанием техники на фоне ослабления рубля и повышения утилизационного сбора, из-за чего дилеры стремятся нарастить складские запасы до подорожания машин.

С начала 2023 года в Россию импортировали 307,5 тысячи новых легковушек — в 3,7 раза больше, чем в 2022-м. Поставки подержанных машин составили 271,4 тысячи штук, прирост составил почти 190 процентов.

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Большую часть импорта в страну автомобилей обеспечил Китай. В начале лета поставки легковых машин из КНР выросли на четверть и преодолели планку в миллиард долларов. Россия стала крупнейшим зарубежным рынком для китайских авто — отгрузки на местный рынок вдвое больше, чем в другие страны. Ведущие позиции в экспорте машин занимают Chery Automobile, Zhejiang Geely Holding Group и Great Wall Motor.

Вместе с импортом растут и продажи автомобилей. Так, за месяц российские дилеры продали 95 564 новых легковых машин — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. При этом большую часть продаж обеспечила отечественная марка Lada. На нее пришлись 29 процентов совершенных сделок (27 376 машин) пришлось на долю. Также в топ-5 вошли китайские бренды Chery, Geely, Haval и Changan.

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    Вячеслав Агапов
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