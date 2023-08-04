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12:02, 4 августа 2023Экономика

В России резко выросли продажи новых легковых авто

«Автостат»: в июле в России продали почти 100 тысяч новых машин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В июле 2023 года в России продали в 2,7 раза больше новых легковых машин (95 564 штуки), чем в том же месяце годом ранее. О столь резком росте сообщает агентство «Автостат».

При этом 29 процентов продаж (27 376 машин) пришлось на долю отечественной марки Lada. Следом за лидером расположились сразу шесть китайских брендов — второе и третье места у Chery (10 735 штук), Geely (8785 машин) соответственно. Десятку замыкают корейские Kia и Hyundai, а также японская Toyota, которой в июле удалось продать россиянам 2329 новых автомобилей.

Среди наиболее популярных моделей лидерство в июле сохранила Lada Granta (16 250 машин). В тройку по продажам также вошли Lada Vesta (5041 авто) и китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max (4815 авто).

Рост продаж примерно соответствует тенденции последних месяцев. В мае он прибавил в 2,6 раза, до 72 тысяч штук, а в июне — в 2,5 раза, до 82 407 авто. Соответственно прибавка по сравнению с июньскими показателями составила 16,1 процента.

Всего по итогам семи месяцев 2023 года в России продали 497 230 новых легковых машин, что на 28,2 процента больше, чем за тот же отрезок времени в прошлом году.

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    Дмитрий Воронин
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