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13:44, 24 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные прически на осень 2023 года

Стилист Сергей Матреничев назвал небрежный пучок самой модной прической на осень

Фото: Unsplash

Бьюти-эксперт и стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал россиянкам самые модные прически на осень 2023 года. Соответствующую информацию публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальными станут легкие локоны с добавлением небольшого объема. Помимо этого, в список популярных укладок Матреничев внес небрежный пучок.

«Осень — особенная пора, наполненная лучами солнца и цвета! Слиться с этим настроением вам поможет стрижка с текстурой. Легкие локоны и немного объема — это то, что надо для романтичного настроения! Собранные в небрежный пучок волосы точно заставят прохожих оглянуться», — заключил Матреничев.

Ранее в августе визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова перечислила россиянкам старше 50 лет визуально омолаживающие стрижки. Зрительно скорректировать признаки возрастных изменений помогут прически с эффектом небрежности с длиной волос до плеч или чуть выше, отметила специалистка.

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    Екатерина Ештокина
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