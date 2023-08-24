Звезда «Очень страшного кино» оказалась в инвалидной коляске

Актер Кевин Харт надорвал мышцы бедра и живота во время стометровки

44-летний американский актер Кевин Харт рассказал о травмах, из-за которых оказался в инвалидной коляске. На пост звезды «Очень страшного кино» в одной из социальных сетей обратило внимание издание People.

По словам Харта, он надорвал мышцы бедра и живота во время стометровки наперегонки на спор с американским футболистом Стеваном Ридли. «Я самый тупой человек в мире, я в инвалидной коляске. Попытался прыгнуть выше головы и сделать что-то как молодой», — пожаловался он и добавил, что временно не может ходить.

Актер уверен, что травмировался из-за своего возраста. «Всем женщинам и мужчинам за 40 скажу: это не игрушки, уважайте свой возраст. Или возраст заставит вас уважать себя, со мной он так и сделал», — сказал он.

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