Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:15, 24 августа 2023Забота о себе

Звезда «Очень страшного кино» оказалась в инвалидной коляске

Актер Кевин Харт надорвал мышцы бедра и живота во время стометровки

Фото: @kevinhart4real

44-летний американский актер Кевин Харт рассказал о травмах, из-за которых оказался в инвалидной коляске. На пост звезды «Очень страшного кино» в одной из социальных сетей обратило внимание издание People.

По словам Харта, он надорвал мышцы бедра и живота во время стометровки наперегонки на спор с американским футболистом Стеваном Ридли. «Я самый тупой человек в мире, я в инвалидной коляске. Попытался прыгнуть выше головы и сделать что-то как молодой», — пожаловался он и добавил, что временно не может ходить.

Актер уверен, что травмировался из-за своего возраста. «Всем женщинам и мужчинам за 40 скажу: это не игрушки, уважайте свой возраст. Или возраст заставит вас уважать себя, со мной он так и сделал», — сказал он.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023

Ранее 37-летняя американская актриса, звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко пожаловалась на болезнь. У актрисы развился туннельный синдром обоих запястий из-за того, что она носила маленькую дочь на руках.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв бомбы или ошибка пилота. Что известно о версиях крушения самолета Пригожина?

    Путин выразил соболезнования после крушения самолета Пригожина

    Пассажир поругался со стюардессой из-за кармана кресла и пошел под суд

    Главу Федерации футбола Испании призвали уйти в отставку из-за поцелуя на ЧМ

    Обезьяна напала на сотрудника зоопарка

    Уборкой Москвы займутся электрокары

    Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

    Российский пилот оценил версию с крушением самолета Пригожина

    Украина признала «спонсорами войны» двух мировых табачных гигантов

    В США заявили о тотальной мобилизации на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости