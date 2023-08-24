Опаздывавший на рейс лоукостера турист заказал вертолет до аэропорта

Insider: американец заказал вертолет до аэропорта, чтобы успеть на рейс в Лондон

Американский турист ошибся со временем вылета и заказал вертолет до аэропорта, чтобы не опоздать на рейс лоукостера. Об этом сообщает издание Insider.

Кевин Дрониак должен был отправиться в Лондон из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 18:20 на рейсе бюджетной авиакомпании Norse Atlantic Airways. Однако американец перепутал время и за час до отправления был у себя дома.

Мужчина не успевал добраться до аэропорта на машине и был вынужден арендовать вертолет, который доставил его в воздушную гавань за пять минут. Уточняется, что стоимость таких полетов составляет около 200 долларов.

Дрониак рассказал, что прибыл в аэропорт за полчаса до конца посадки и успел на рейс. Как выяснило издание, в случае опоздания туристу пришлось бы купить новый билет за 300-400 долларов.

Ранее пассажирка заметила на борту самолета таракана, который забрался между внешним и внутренним стеклом иллюминатора. Насекомое пролетело три тысячи километров и попало на видео.