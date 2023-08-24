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13:24, 24 августа 2023Россия

Россиянин жестоко избил палками девушек и попал на видео

В Рославле Смоленской области мужчина жестоко избил палками двух девушек

В Рославле Смоленской области мужчина жестоко избил палками двух девушек. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал региональный портал Smolnarod.

На распространившемся в сети видеоролике видно, как мужчина поочередно наносит удары по девушкам. Одной из них удается фиксировать происходящее на камеру.

По данным издания, что именно спровоцировало конфликт неизвестно. Предположительно, жителя Смоленской области могли разозлить слова подружек о том, что он мог употреблять наркотики.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что нападение на девушек произошло утром 21 августа. К оперативникам обратилась одна из пострадавших 2001 года рождения. Обидчика уже вычислили, им оказался житель Десногорска 1988 года рождения.

«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — разъяснила начальник пресс-службы ведомства Наталья Гуреева.

Ранее сообщалось, что в поселке Сокоч на Камчатке повар избил ногами девушку на кухне пищеблока.

Россиянка получила многочисленные переломы черепа и другие травмы. Позже ее обидчика задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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    Анна Щербакова
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