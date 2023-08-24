Полиция задержала избившего россиянку палками и возбудила в отношении него дело

МВД возбудило дело против мужчины, избившего палками девушку в Рославле

В Смоленской области полиция возбудила уголовное дело против мужчины, который палками жестоко избил девушку на улице Рославля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Злоумышленник оказался ранее судимым жителем Десногорска 1988 года рождения. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Он задержан.

Ранее 24 августа сообщалось, что на улице Красноармейская в Рославле к двум девушкам подошли двое незнакомцев и завели с ними разговор, во время которого произошел конфликт. Его причина не озвучивается. Тем не менее, один из мужчин взял деревянную палку и стал избивать одну из девушек. Предположительно, мужчину могли разозлить слова подружек о том, что он употреблял наркотики.